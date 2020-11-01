Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 658 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 966'ya, vaka sayısı 475 bin 288'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 402 bin 782'ye ulaştı.