Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta 56 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Irak'ta koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bir günde 56 artarak 10 bin 966'ya yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 658 kişide virüs tespit edildi.
Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 966'ya, vaka sayısı 475 bin 288'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 402 bin 782'ye ulaştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 1 Kasım 2020 Pazar 17:06
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