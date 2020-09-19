Irak resmi haber ajansına göre, hükümete bağlı kriz masası tarafından alınan kararlar uyarınca, 5 ay önce kapatılan cami ve diğer ibadet yerleri sağlık kurallarına uyulması şartıyla yeniden açıldı.

Kriz masası, ibadet yerlerine yabancı ziyaretçilerin girişine ise izin verilmemsi kararı aldı.

Ülkede kapalı bulunan park, lunapark gibi yerlerin de yeniden açılacağı aktarıldı.

Irak Sünni Vakfı, 24 Ağustos’ta vakfa bağlı camilerin yeniden açılması kararı almıştı.

Şii Vakfı'na bağlı ibadet yerleri ise hala kapalı bulunuyordu.

Can kaybı 8 bin 408'e yükseldi

Ülkede son verilere göre COVID-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 408'e, vaka sayısı da 311 bin 690'a çıktı.