Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu Kandil bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava harekatıyla 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.