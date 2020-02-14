Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu Kandil bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava harekatıyla 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Etiketler: son dakika kandil bölgesi hava harekatıSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:22
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