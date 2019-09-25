Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe-3 Harekatı kapsamında ise Haftanin bölgesine hava harekatları düzenlendi.

Avaşin bölgesine düzenlenenhava harekatında 3, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla ise bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.

Kaynak: TRT Haber