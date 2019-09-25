Dünya
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi25 Eylül 2019 Çarşamba 13:12 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:33
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Haftanin bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine, Pençe-3 Harekatı kapsamında ise Haftanin bölgesine hava harekatları düzenlendi.
Avaşin bölgesine düzenlenenhava harekatında 3, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla ise bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Böylece Irak kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Pençe Harekatı Kuzey Irak