Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

Kaynak: TRT Haber