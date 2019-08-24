Dünya

Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

25 Ağustos 2019 Pazar 04:00 - Son Güncelleme 25 Ağustos 2019 Pazar 04:03

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından bir futbol halı sahasına havan mermileriyle yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Dakuk ilçesine havan saldırısı düzenlendi." ifadesini kullandı. Kerkük-Musul hattında kapsamlı DEAŞ operasyonu başlatıldı Saldırının ilçeye bağlı İmam Zeynelabidin köyünde bir futbol halı sahasında spor yapan Haşdı Şabi Türkmen gücüne yönelik yapıldığını aktaran Kamil, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 6 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu. Havan mermilerinin köyün güney batı yönünden terör örgütü DEAŞ militanlarınca atıldığına dikkati çeken Kamil, havan saldırısıyla militanların köye girmeye çalıştığını ancak bölgede görev yapan Irak federal polis gücü tarafından engellendiğini söyledi. Kaynak: AA Etiketler: Irak DEAŞ saldırı Kerkük

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