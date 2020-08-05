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Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölgeye füze saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye füze atıldı.
Irak merkezli el-Sumeriyye News kanalının bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre, Yeşil bölgeye katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.
Yeşil Bölgedeki füze savunma sisteminin, füzeyi imha ettiği ve bölgede bulunan ABD Büyükelçiliği'nde sirenlerin çaldığı kaydedildi.
Hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge daha önce de pek çok defa füze saldırısına uğramıştı.
Etiketler: Irak Bağdat yeşil bölge Füze saldırısıSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 06:52
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