Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak ordusu açıkladı: ABD muharebe güçlerini ülkeden çekmeye başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak ordusu, ABD'nin muharebe güçlerinin Irak'tan çekilmeye başladığını açıkladı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin askeri sözcülüğü, Amerikan
muharebe güçlerinin ülkeden çekilmeye başladığını duyurdu.
Çekilme sürecinin 31 Aralık'a kadar tamamlanması çabalarının sürdüğü belirtildi.
Irak 17 Eylül'de duyurmuştu
Süreç, Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki plana göre gerçekleşecek.
Irak, 17 Eylül'de Enbar ve Erbil vilayetlerindeki muharebe güçlerini azaltma konusunda ABD ile anlaştıklarını açıklamıştı.
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