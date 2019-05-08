Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza, Irak'ın resmi gazetesi Es-Sabah'a yaptığı açıklamada, "Irak ordusu silah envanterini genişletmek için Rusya, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye yönelmeyi planlıyor. Burada hedeflenen silahlanmanın sadece bir ülkenin tekeline bırakılmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Ordu envanterindeki silahların daha çok ABD menşeli olduğuna işaret eden Rıza, "Ancak ABD'den yeni silah alımı yıllar sürebiliyor.

Ayrıca ABD, Iraklı uzmanlar ve mühendislerin özellikle tank eğitimlerine katılmalarına izin vermiyor." dedi.

Irak'ı 2003'te işgal eden ABD, bu ülkenin ordusunu neredeyse tümüyle kendi silahlarıyla donattı. Irak ordusundaki silahlar çoğunlukta ABD yapımı olmakla birlikte Rus ve Güney Kore menşeli silahlar da bulunuyor.

Kaynak: AA