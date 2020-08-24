Hasan Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, yaptığı tetkikler sonucu COVID-19 salgınına yakalandığını duyurarak, ancak sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Irak Meclisi’nde daha önce bazı milletvekilleri de koronavirüse yakalanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, Irak’ta COVID-19 salgınının sağlık krizine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.