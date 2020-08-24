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Irak Meclis Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı
[Harita: TRT Haber]
Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Kaabi, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Hasan Kaabi, yaptığı yazılı açıklamada, yaptığı tetkikler sonucu COVID-19 salgınına yakalandığını duyurarak, ancak sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.
Irak Meclisi’nde daha önce bazı milletvekilleri de koronavirüse yakalanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, Irak’ta COVID-19 salgınının sağlık krizine dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
Etiketler: ırak koronavirüsSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:12
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