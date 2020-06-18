Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'ye, Erbil'e bağlı Hacı Umran Dağları'na düzenlenen hava saldırıları sebebiyle nota verildi." denildi.

Söz konusu saldırıların kamu mallarında zarara neden olduğu ifade edilen açıklamada, saldırıların bölge halkı arasında paniğin yayılmasına da yol açıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün ve önceki gün Erbil kentine bağlı dağlık sınır bölgelerini topçu ateşiyle vurduklarını duyurmuştu. DMO açıklamasında, Tahran yönetimine karşıt İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) ile İran Kürdistanı Devrimci ve Emekçi Partisi'ne (Komele) bağlı grupların söz konusu yüksek alanlarda saklandığı kaydedilmişti.