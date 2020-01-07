Dün, ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

Reuters’ta yer alan haberde, ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti.

Pentagon'dan Reuters'e yalanlama

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise, sosyal medyada dolaşan ve Reuters'ın haber yaptığı mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok. Mektubu inceliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Irak Başbakanı: ABD ordusundan mektup aldık

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise bugün yaptığı açıklamada, "ABD ordusundan Irak'tan çekileceğine dair bir mektup aldık." ifadelerini kullandı.

Irak Meclisi, dün ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

Kaynak: TRT Haber