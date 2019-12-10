İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın İran Tarım Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.

Buna göre Irak, İran'dan aldığı domates, salatalık, elma, patlıcan, havuç, marul, mısır, hurma, karpuz, kavun, sarımsak, soğan, kabak, karnabahar, nar, lahana, hünnap olmak üzere 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı.

Kaynak: AA