Çin ve Türkiye tarihi ipek yolunu canlandırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Proje kapsamında canlandırılmak istenen güzergah Çin ve Avrupa’yı birbirine bağlayan en hızlı kara rotası.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Çinli mevkidaşlarıyla görüşmek üzere gittiği Çin’de TRT Haber'e projenin son durumunu anlattı.

“Çin’in Şian şehrinde hem eyalet yöneticileriyle hem de lojistik park yöneticileriyle çok önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Özellikle önümüzdeki yıl 6 Kasım’da uğurladığımız yük treninin devamının gelebilmesi için anlaşmalar yaptık, mutabakata vardık. Yaklaşık 300 trenle 2020 yılı içerisinde bu taşımaları devam ettireceğiz. Devamında 3 - 4 yıl içerisinde bin tren ve üzerine çıkmayı hedefliyoruz.”

Çin’in son yıllardaki en büyük dış politikası haline gelen Tek Kuşak Tek Yol projesi, Çin’i karadan Avrupa’ya bağlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin Orta Koridor adını verdiği proje de İpek Yolu üzerinden Avrupa’ya en kısa ve ekonomik rotayı sunuyor.

Proje ile Türkiye’nin güzergahta bulunan bölgelere daha fazla mal ihraç etmesi planlanıyor.

Uygun, Türkiye’den gidecek ilk ihraç treninin de müjdesini verdi.

“Organize sanayi bölgelerine, fabrikalara bütün demiryolu bağlantılarının hızlı bir şekilde yapılması ve artık sanayicimizin ürettiği malların demiryollarıyla uzak coğrafyalara yakın coğrafyalara eriştirilmesi, hızlı ve ucuz lojistik maliyetleriyle çok önem arz etmektedir.”

Farklı sektörlere ait ürünlerin yer aldığı ihracat treni yakın zamanda Türkiye’den Çin’e yola çıkacak.

Bu yolla Türk ürünlerinin yakın ve uzak coğrafyalara daha etkin ve hızlı ulaşması hedefleniyor.

Kasım başında Çin’in Şian kentinden kalkan yük treni Marmara'yı kullanıp Avrupa’ya giden ilk kargo treni olmuştu.

Kaynak: TRT Haber