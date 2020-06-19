Christopher McCandless, 1992 yılında bu otobüsün içinde açlıktan ölmüş, yaşadıkları önce kitaba daha sonra da filme uyarlanmıştı.

Alaska güvenlik yetkilileri, otobüsün bulunduğu noktadaki güvenlik gerekçeleriyle otobüsü helikopterle kaldırdı.

Geçtiğimiz yıllarda otobüse gitmek isteyen bir kişi yaralandı, nehri geçmek isteyen iki kişi boğuldu, Brezilyalı bir bir turist tahliye edildi ve 5 İtalyan maceraperest kurtarıldı.

Alaska Doğal Kaynaklar Dairesi'nin açıklamasına göre, satılması planlanan ootbüs şimdilik güvenli bir yerde muhafaza ediliyor.