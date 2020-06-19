Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Into the Wild ile ünlenen otobüs helikopterle taşındı
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Into the Wild adlı kitap ile ünlenen Alaska kırsalındaki otobüs, güvenlik endişeleri nedeniyle helikopterle kaldırıldı.
Christopher McCandless, 1992 yılında bu otobüsün içinde açlıktan ölmüş, yaşadıkları önce kitaba daha sonra da filme uyarlanmıştı.
Alaska güvenlik yetkilileri, otobüsün bulunduğu noktadaki güvenlik gerekçeleriyle otobüsü helikopterle kaldırdı.
Geçtiğimiz yıllarda otobüse gitmek isteyen bir kişi yaralandı, nehri geçmek isteyen iki kişi boğuldu, Brezilyalı bir bir turist tahliye edildi ve 5 İtalyan maceraperest kurtarıldı.
Alaska Doğal Kaynaklar Dairesi'nin açıklamasına göre, satılması planlanan ootbüs şimdilik güvenli bir yerde muhafaza ediliyor.
Etiketler: otobüs Into the Wild Christopher McCandless AlaskaSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 15:17
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