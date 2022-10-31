Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.

Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

