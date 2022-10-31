Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: Daily Mail
Instagram çöktü mü? Kullanıcı hesapları askıya alınıyor
Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı.
Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü.
DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.
Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.
Instagram ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Erişim sorunu yaşadığınızın farkındayız. Bu hatayı inceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."
Etiketler: Instagram
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