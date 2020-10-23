İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır'daki idamlarla ilgili bir rapor hazırladı.

Rapor, 3 ve 13 Ekim arasında 49 mahkumun infaz edilmesini hükümet yanlısı gazetelerdeki haberlerden derlendi. Rapora göre, idam edilen mahkumların aileleri bile bilgilendirilmedi.

Siyasi davalar yaşam hakkını ihlal ediyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümünün Müdür Yardımcısı Joe Stork, Mısır hükümetinin siyasi düşüncelere saygı göstermediğini belirterek şunları söyledi:

"Mısır’ın birkaç gün içinde çok sayıda insanı kitlesel infaz etmesi oldukça çirkin bir uygulama. Mısır'da, özellikle siyasi davalarda sistematik adil yargılamaların olmayışı, her ölüm cezasını, yaşam hakkının ihlali haline getiriyor. Mısır hükümeti siyasi düşüncelere saygı göstermiyor."

Mısır infaz eden ülke sıralamasında ilk 10'da

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te seçilmesinden bu yana, Mısır'ın dünyada idam cezası veren ilk 10 ülkeden biri haline geldiğine dikkat çekti.