Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus rejiminin Ukrayna'daki "yasa dışı sahte referandumlarına" yanıt olarak, İngiltere'nin yeni yaptırım paketi kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların, Ukrayna'nın 4 bölgesinde yasa dışı oylamaya zorlayan üst düzey Rus yetkililerin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in favori PR ajansı olarak bilinen "IMA Consulting" adlı şirketi hedef aldığı belirtildi.

"Sahte referandumlar, uluslararası hukukun açık ihlali"

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin, Ukrayna'nın dört bölgesinde sahte referandumlar uygulayan Rus rejimine yanıt olarak 92 yaptırım kararı aldığına işaret edildi ve söz konusu referandumların, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü dahil "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğu vurgulandı.

Bakan Cleverly'nin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silahın namlusunda yapılan sahte referandumlar özgür ve adil olamaz ve sonuçlarını asla tanımayacağız. Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna bölgelerinde açık bir şiddet, korkutma, işkence ve zorla sınır dışı etme modeli izleniyor. Bugünkü yaptırımlar, bu sahte oyların arkasındakileri ve Rus rejiminin saldırganlık savaşını desteklemeye devam edenleri hedef alacak. Ukrayna halkının yanındayız ve desteğimiz, egemenliklerini geri kazandığı sürece devam edecek”

İngiltere, halihazırda tahmini küresel net değeri 130 milyar sterlinin üzerinde olan 120'den fazla oligark dahil 1200'den fazla kişi ve 120'den fazla kuruluşa yaptırım uyguladı.

"Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar yarına kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabileceklerini söylüyor.