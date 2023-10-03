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Dünya
AA 03.10.2023 06:04

İngiltere'deki patlamanın nedeni açıklandı

İngiltere'nin Oxford şehrindeki patlamanın, geri dönüşüm tesisindeki biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

İngiltere'deki patlamanın nedeni açıklandı

Yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren "Severn Trent Green Power" şirketi tarafından patlamanın ardından yapılan açıklamada, "Bu akşam Oxfordshire, Yarnton yakınlarındaki Cassington tesisimizde bulunan biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geri dönüşüm tesisindeki patlamada kimsenin zarar görmediği belirtilerek, "Hasarın en kısa sürede değerlendirilebilmesi için sahanın güvenli olduğundan emin olmak üzere acil servis ekipleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama

İngiliz basınında, Oxford yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu patlama meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer almıştı.

Bölge sakinleri, akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaşmıştı.

İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gün içerisinde Oxfordshire'da yerel saatle 02.00'ye kadar gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağmur beklendiğini belirterek, sarı kodlu hava uyarısı yapmıştı.

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