Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 07:12Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere'de uçağın inişine rüzgar engeli
İngiltere'de bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgar nedeniyle piste düzgün iniş yapamadan tekrar havalanmak zorunda kaldı.
British Airways'e ait uçak, 31 Ocak günü Londra'nın Heathrow Havalimanı'na iniş yapacağı esnada şiddetli rüzgarla karşılaştı.
Havada yalpalayan uçak, tekrar yükselmek zorunda kaldı. O anlar kameraya yansıdı.
Bölgede etkili Corrie fırtınasının saatte 120 kilometreye varan şiddetli rüzgarlara neden olduğu açıklandı.
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