Bilgi edinme hakkı kapsamında 39 polis teşkilatı içinden sorulara yanıt veren 28 teşkilat; tecavüz, ölüm tehdidi ve saldırı suçlarının 2016'daki sayısının 884 olduğunu, geçen yıl ise bu sayısının bin 599'a yükseldiğini açıkladı.

Belirtilen rakamlar suçların oranında yüzde 81 artış yaşandığını gösteriyor.

Bu suçlara maruz kalan aileleri temsil eden avukat Imran Khodabocus, normalleşme kapsamında bu suçların giderek artmasından endişe ettiğini dile getirdi.

Khodabocus, çoğu mağdurun polise gitmediğini ve polis tarafından durumun ciddiye alınmadığını öne sürdü.

İngiltere'de artan namus ve töre suçları

İngiltere'de her yıl 12-15 namus cinayetinin işlendiği düşünülüyor.

Emniyet teşkilatının vakalarla yeterince ilgi göstermediği öne sürülüyor.

Tacize uğradığı kişiyle evlendirildikten sonra kaçan ve akrabaları tarafından öldürülen Banaz Mahmod'un ardından Samia Shahid'in de eski eşi ve babası tarafından öldürüldüğü bildirilmiş ancak kimse mahkemeye çıkmamıştı.