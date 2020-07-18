Haber Giriş: Kaynak: Reuters
İngiltere'de siyahi adamın boynuna bastıran polis görevden uzaklaştırıldı
İngiltere'de bıçak taşıdığı iddia edilen siyahi bir adam, polis tarafından boynuna bastırılarak gözaltına alındı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis memurunun görevi askıya alındı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçak taşıdığı iddia edilen siyahi bir adam, polis tarafından boynuna bastırılarak gözaltına alındı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Londra Polisi Komiser Yardımcısı Steve House "Bugün gördüğüm ve sosyal medyada dolaşan video son derece rahatsız edici. Kullanılan tekniklerden bazıları bana büyük endişe veriyor, polis eğitiminde öğretilmiyor" dedi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, üzücü olarak nitelendirdiği olay hakkında hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istedi.
Etiketler: siyahi protesto polis İngiltere George FloydSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:54
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