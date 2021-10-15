Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess in seçim bölgesi olan Essex'te bıçaklı bir kişi, kilisede seçmenleriyle yaptığı görüşme sırasında Amess’e saldırdı.

Amess tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalanarak gözaltına alınrken, saldırının nedeni veya saldırganın kimliği henüz bilinmiyor.

1997'den bu yana Southend West bölgesinin milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, sıkı bir Brexit destekçisi olarak biliniyordu.