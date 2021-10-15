Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
İngiltere'de saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili Amess hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AP]
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti milletvekili David Amess hayatını kaybetti.
Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess in seçim bölgesi olan Essex'te bıçaklı bir kişi, kilisede seçmenleriyle yaptığı görüşme sırasında Amess’e saldırdı.
Amess tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırgan yakalanarak gözaltına alınrken, saldırının nedeni veya saldırganın kimliği henüz bilinmiyor.
1997'den bu yana Southend West bölgesinin milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, sıkı bir Brexit destekçisi olarak biliniyordu.
Etiketler: İngiltere Son Dakika
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