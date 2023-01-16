Ülke genelinde hastanelerdeki yüksek yatak doluluk oranları ve personel eksikliği sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında uzun süre bekleyen ambulanslar, sağlık sisteminde süregelen krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

COVID-19 salgını, grip ve Strep-A vakaları da uzun süredir ciddi baskı altında olan sağlık sistemindeki krizi tetikledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlarda hastalar, bir ambulansın gelmesi için ortalama 1,5 saatten fazla (1 saat 32 dakika 54 saniye) bekledi. Bu kategorideki çağrılar için hedeflenen ambulans bekleme süresi 18 dakika olmasına rağmen, Aralık 2022'de kaydedilen 1,5 saat "şimdiye kadarki en uzun bekleme süresi" olarak kayıtlara geçti.

Acil servise başvuran hastaların yarısından fazlası ilk müdahale için 4 saatten fazla beklerken acil servislere başvuran 55 bin hasta hastaneye yatırılmak için 12 saatten fazla beklemek zorunda kaldı. Kasım 2022'de ise bu sayı 37 bin 837 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, hastanelerdeki personel eksikliği ve yüksek yatak doluluk oranları nedeniyle ambulansların, hastalarıyla acil servislerin önünde ve hastanelerin otoparklarında oldukça uzun saatler beklediği rapor edildi.

Yaklaşık 7,2 milyon hasta rutin tedavi için sıra bekliyor

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, acil servislerdeki bekleme sürelerinin haftada yaklaşık 300 ila 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi ülkenin gündemine oturdu.

Acil tıp doktorları birliği olan Royal College of Emergency Medicine'ın Başkanı Dr. Adrian Boyle, Aralık 2022'de acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini açıkladı.

Ayrıca, geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında da "bugüne kadarki en yüksek seviyeye" ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, "Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 300 ila 500 kişinin öldüğünü düşünüyoruz." dedi.

İngiltere'de hastanelerde rutin tedavi olabilmek için bekleyenlerin sayısı da 7,19 milyona ulaştı.

Tedavi için 1 yıldan fazla bekleyenlerin sayısı ise COVID-19 salgını öncesine oranla 220 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

Hastanelerdeki yatakları boşaltmak için ek 200 milyon sterlinlik destek paketi

İngiliz hükümeti, sağlık sistemindeki krize yanıt olarak, ilk aşamada hastanelerden taburcu edilmesi gereken hastaları taburcu ederek, yatak doluluk oranlarını azaltmayı ve hastane sonrası tedavi olan sosyal bakım hizmetlerindeki eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay’in açıkladığı 200 milyon sterlinlik destek paketiyle, hastanelerdeki yatakların boşaltılması, yatak sayısının artırılması ve sosyal bakım servislerine binlerce ek yatak alınması planlanıyor.

Sağlık çalışanlarının grev dalgası da giderek büyüyor

Enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını reddeden sağlık çalışanları ülke çapında grevlerini sürdürüyor.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık 2022'de 1 günlük greve giden on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine 20 Aralık'ta ikinci kez iş bıraktı.

Ülke genelinde 300 binden fazla üyesi bulunun ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Öte yandan, hükümet yetkilileri, maaş artışlarına bağımsız inceleme kuruluşları tarafından karar verildiğini belirtiyor.

Hükümetle yapılan son müzakerelerin de başarısız olmasının ardından hemşireler, 18-19 Ocak'ta yeniden greve gitmeye hazırlanıyor.

İngiltere ve Galler'de, maaş artışı ve çalışma koşullarına ilişkin hükümetle süregelen anlaşmazlık nedeniyle binlerce ambulans personeli 11 Ocak'ta ikinci kez iş bıraktı.

Greve katılan acil tıp uzmanları, sağlık görevlileri, destek personeli ve ambulans şoförleri, 23 Ocak'ta yeniden iş bırakacak.

Doktorlar da greve gitmek için oylama başlattı

İngiltere genelinde yaklaşık 4 bin 200 fizyoterapist de 26 Ocak ve 9 Şubat'ta greve gidecek.

Maaşlarında 2008'den bu yana yüzde 26,1'lik bir kesinti olduğunu belirten yaklaşık 45 bin pratisyen hekim de 9 Ocak'ta grev oylaması başlattı.

Doktorlar, oylama sonucunda iş bırakma kararı alırsa, martta yapılması planlanan grev, "pratisyen hekimlerin 2016'daki grevinden sonra ikinci büyük grevi" olacak ve 72 saat sürecek.

Hükümet, grevleri frenlemek için yasa çıkarmaya hazırlanıyor

İngiliz hükümeti, kamuda kilit önem taşıyan sektörlerde çalışanların greve gitmelerini kısıtlayacak yasayı parlamentoya sundu.

Yasanın ülkede tren yolları, itfaiye ve ambulans hizmetlerini kapsaması öngörülüyor.

Sendikalar ise kilit kamu sektörlerinde çalışanların greve gitme kararı almaları halinde bile minimum hizmet vermek zorunluluğu getirecek olan yasayı "antidemokratik ve yasa dışı" olarak niteliyor.