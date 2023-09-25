İngiltere'de polislerden protesto: Silah ruhsatları iade edildi

Silahlarını teslim eden polislerin yerine şimdilik başka bölgelerden getirilen polisler görev yapıyor.

Londra Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2 bin 500'den fazla silahlı polis görev yapıyor.

Bunlardan şimdiye kadar 100'ün üzerinde polis, silahlı görev yapamayacağını bildirdi ve ruhsatlarını teslim etti.

İngiltere'de sadece "ateşli silahlar birimi" mensubu, özel eğitimli ve ruhsatlı polisler ateşli silah taşıyabiliyor ve yalnızca hassas noktalarda ya da zamanlarda konuşlandırılıyorlar.

Ne olmuştu?

Geçen yıl 24 yaşındaki silahsız siyah genç Chris Kaba'nın, aracının içindeyken ateş açılarak öldürülmesiyle ilgili olarak savcılık bir polis hakkında cinayet suçlamasıyla dava açmış ve ilk duruşma geçen hafta yapılmıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, ateşli silahlar biriminde görev yapan polislerin, savcılığın polisi yargıya götürme kararının "çok zor durumlarda aldıkları kararların nasıl değerlendirileceği konusunda bir tutum değişikliğine işaret ettiğini" düşündüklerini ve bundan kaygı duyduklarını kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü sözcüsü "Bir kısım polis memuru durumlarını değerlendirirken, silahlı görevlerden geri çekilme kararı aldı. Bu polislerle görüşüyoruz ve onların meşru kaygılarını anlıyor ve destekliyoruz" dedi.

Londra Emniyet Müdürü Mark Rawley, İçişleri Bakanlığı'nın ateşli silah taşıyan polislerin durumuyla ilgili bir inceleme başlatmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Rawley İçişleri Bakanı'na yolladığı açık mektupta, emrindeki polis gücünün "en yüksek standartlarda hizmet verdiğini" fakat mevcut sistemin polis memurlarını gözetmediğini ve polislerin hukuken daha fazla korunmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Londra Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler 2022 ile 2023 Mart ayları arasındaki bir yıl içinde 18 bin 257 olaya silahlı polis ile müdahale etti. Bu, İngiltere'nin tamamındaki silahlı polis operasyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.