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İngiltere'de ölü sayısı 45 bini geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İngiltere'de, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 53'e yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 85 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 45 bin 53'e ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 538 artarak 291 bin 911 oldu.
İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı ingiltere koronavirüsSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 20:09
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