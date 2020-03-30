Hem can kaybı, hem vaka sayısı hızla arttı. İngiltere salgına karşı alarmda.

1284 kişi hayatını kaybetti

Okullarda eğitime ara verilmesi gibi önlemleri geç uygulayan İngiltere şimdi zamanla yarışıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1284'e, vaka sayısı ise 19 bin 522'ye yükseldi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan başbakan Boris Johnson, bir video ile 20 bin eski sağlık çalışanının göreve döndüğünü açıkladı.

"6 aydan önce normale dönemeyebilir" açıklaması

Salgının hız kaybetmesi ve sağlık sistemi üzerindeki yükünün hafifletilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ülkede üst düzey bir sağlık yetkilisi, hayatın altı aydan önce normale dönemeyebileceğini açıkladı.

Londra Imperial College Üniversitesi’nden bir bilim insanının değerlendirmesi ise dikkati çekti. Hükümetin stratejisinin şekillendirilmesinde etkin isimlerden olan Profesör Neil Ferguson, BBC radyoya yaptığı açıklamada, "Ülkede salgın yavaşlamak üzere olabilir" dedi.

Halk önlemleri yeterli bulmuyor

Hastanelere günlük girişlerin az miktarda da olsa azaldığını vurguladı.

Observer gazetesinde yer alan ankete göre, İngiltere’de halk, hükümetin önlemlerini yeterli bulmuyor.

Çoğunluk salgınla mücadele için daha sıkı tedbirler alınmasını istiyor.

Hükümetin yeterince hızlı hareket etmediğini düşünenler de azımsanmayacak kadar fazla.