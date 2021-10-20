Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 09:30Son Güncelleme: Kaynak: BBC
İngiltere'de 'koronavirüs kısıtlamalarını geri getirin' çağrısı
İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, hastanelerde kriz oluşmasını engellemek için, bu kış bazı koronavirüs kısıtlamalarının geri getirilmesini istedi.
NHS Konfederasyonu, bakanların kalabalık ve kapalı alanlarda zorunlu maske de dahil olmak üzere "B Planı" stratejisinin uygulanması gerektiğini söyledi.
İngiltere'de vakalar keskin bir şekilde yükseliyor, ancak ölümler kışın gerçekleşen zirvenin çok altında.
Hükümet, daha fazla önlem için plan olmadığını ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz gün bildirilen 43 bin 738 yeni enfeksiyonla birlikte, günlük vakalar 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı.
Ölüm sayısında da 223 ile mart ayından bu yana en yüksek sayı kaydedildi.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs Maske
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