NHS Konfederasyonu, bakanların kalabalık ve kapalı alanlarda zorunlu maske de dahil olmak üzere "B Planı" stratejisinin uygulanması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de vakalar keskin bir şekilde yükseliyor, ancak ölümler kışın gerçekleşen zirvenin çok altında.

Hükümet, daha fazla önlem için plan olmadığını ancak gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün bildirilen 43 bin 738 yeni enfeksiyonla birlikte, günlük vakalar 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı.

Ölüm sayısında da 223 ile mart ayından bu yana en yüksek sayı kaydedildi.