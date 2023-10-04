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Dünya
AA 04.10.2023 15:03

İngiltere'de köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İngiltere'nin Sunderland kentinde köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki adamın yaşamını yitirdiği bildirildi.Northumbria Polisince yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sunderland kentinde bir adam, "American Bully XL" cinsi olduğu tahmin edilen köpeğin saldırısına uğradı.

İngiltere'de köpeğin saldırısına uğrayan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Olayın ardından hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Birmingham kentinde 11 yaşındaki kız çocuğu geçen ay köpeğin saldırısı sonucu omuz ve kolundan yaralanmıştı.

Greenwich'te ise 2 Ekim sabahı yeni yürümeye başlayan çocuk, köpek tarafından ısırılmıştı.

"American Bully XL" cinsi köpeklerin yasaklanması kararı alınmıştı

Ülkenin Staffordshire bölgesinde, 14 Eylül'de iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, saldırının ertesi günü yaptığı açıklamada, "American Bully XL" cinsi köpeklerin toplum için tehlikesinin açık olduğunu belirterek, bu türün yıl sonuna kadar yasaklanması için acil talimat verdiğini bildirmişti.

Sunak, yasaklama kararıyla köpek saldırılarının sona erebileceğini ve insanların güvende tutulabileceğini kaydetmişti.

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