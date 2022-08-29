Exeter Üniversitesi ve Guardian tarafından dünyanın en büyük hasta veri tabanının incelemesi, yedi kanserden altısında, etnik azınlık hastalarının beyaz hastalardan daha uzun süre beklediğini ortaya çıkardı.

On yıl boyunca 126 bin kanser vakasının analizi, beyaz bir kişinin bir pratisyen hekime ilk belirtileri göstermesi ile teşhis konması arasındaki ortalama sürenin 55 gün olduğunu buldu.

Asyalılar için bu süre 60 (yüzde 9 daha uzun), siyahi insanlar içinse 61 gün. (yüzde 11 daha uzun).

Teşhis gecikmeleri, daha az tedavi seçeneği anlamına gelebilirken, tedaviye daha sonra başlamak, daha az etkili olduğu anlamına gelebiliyor yani hayatta kalma ihtimalini azaltıyor.

Önceki araştırmalar, etnik azınlık hastalarının İngiltere'deki bazı kanserler söz konusu olduğunda daha kötü sonuçlara sahip olduğunu ve sağlık deneyimleri bildirme olasılıklarının daha düşük olduğunu zaten göstermişti.

Belirli kanserler için bekleme sürelerindeki bazı farklılıklar inanılmaz derecede keskin.

Beyaz insanların özofagogastrik kanser (mide veya yemek borusu) tanısı alması için ortalama süre 53 gün.

Asyalılar için 100 gün, beyazlar için ortalama yedi haftalık bekleme süresinden altı haftadan daha fazla.

Kan kanserinin üçüncü en yaygın türü olan miyelomda beyaz insanlar için ortalama tanı bekleme süresi 93 gün. Siyahlar için bu süre 127 gün.

Hükümet ve halk sağlığı merkezi NHS , sağlık hizmetlerinde etnik eşitsizliklerin üstesinden geleceğine defalarca söz verdi.

Uzmanlar, bulguların, siyahilerin ve Asyalıların nasıl ve neden daha uzun süre beklediklerini anlamak ve bunun olmasını önlemek için ciddi adımlar atılması gerektiğini gösterdiğini söylüyor.