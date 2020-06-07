Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor.

Başkent Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi.

"Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "adalet yoksa barış da yok", "artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıyor.

Bu arada Londra polisi, dün başkentte yapılan gösteride 29 kişinin gözaltına alındığını, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığını duyurdu.

Köle tacirinin heykeli nehre atıldı

Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçyanın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenleniyor.

Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı.

1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti.

Heykelin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İngiltere polisi, ırkçılık karşıtı gösterilerde köle tacirinin heykelinin yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatırken başkent Londra'daki Başbakan Winston Churchill'in heykeli de saldırıya uğradı.

Bristol kentinde yaşanan olayın ardından yapılan açıklamada, kentteki gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı ve protestonun büyük ölçüde olaysız geçtiği belirtildi.

Buna karşın küçük bir grubun 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston’ın heykelini yıktığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve faillerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Patel: Tamamen utanç verici

Öte yandan İçişleri Bakanı Priti Patel, Colston heykelinin devrilmesinin, "tamamen utanç verici" olduğunu söyledi.

Polisin olayın peşini bırakmamasını isteyen Patel, vandalizmin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öte yandan Londra'daki Parlamento Meydanı'nda bulunan eski Başbakan Winston Churchill'in heykelinin kaidesine, "Bir ırkçıydı" yazıldı.

Göstericiler, "Churchill" yazısının üstünün çizildiği heykelin önünde fotoğraf çektirdi. Heykelin yanında polislerin beklediği görüldü.