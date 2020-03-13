İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, şimdiye kadar 32 bin 973 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerden 798'inin testi pozitif çıkarken, günlük vaka sayısı 208 arttı. Böylece 24 saat içinde en büyük artış kayda geçerken, 10 olan ölü sayısı ise değişmedi.

Ülkede, hükümetin geniş katılımlı etkinlikleri iptal etmemesi ve okulları kapatmaması tepki çekiyor.

"İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta var"

Eski Sağlık Bakanı Jeremy Hunt, BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetin kararına ilişkin, "Bence bu şaşırtıcı ve İtalya'daki duruma gelmeye sadece 4 hafta varken hiçbir şey yapmıyor olmamız endişe verici" dedi.

Normalde bu 4 hafta içinde virüsün yayılmasının yavaşlatılması için gerekli ne varsa yapılması gerektiğini anlatan Hunt, "bakımevlerine halen ziyaretçi kabul ediliyor olunmasını da şaşırtıcı bulduğunu" söyledi.