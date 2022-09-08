Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 00:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere’de hayvan hakları savunucularından parlamento binasına boyalı saldırı
[Fotograf: AA]
İngiltere’nin başkenti Londra’da hayvan hakları savunucuları parlamento binasına boya fırlattı. Eylemde on kişi gözaltına alındı.
Hayvan haklarını savunan bir grubun üyeleri yeni Başbakan Liz Truss’ın parlamentoya gidişi sırasında eylem yaptı.
Bazı üyeler parlamento binasına boya fırlatırken bir kısmı da Parlamento binasının dışındaki kaldırıma kendilerini yapıştırdı.
[Fotoğraf: Twitter/ @rebelsanimal]
Süt hayvancılığının iklim krizine neden olduğunu savunan grup üyeleri hükümetin bu konuda harakete geçmesi gerektiğini söyledi.
Aynı grup daha önce de Londra’daki bazı mağazalardaki sütleri yere dökerek protesto eylemi gerçekleştirmişti.
Etiketler: İngiltere
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