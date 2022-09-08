Hayvan haklarını savunan bir grubun üyeleri yeni Başbakan Liz Truss’ın parlamentoya gidişi sırasında eylem yaptı.

Bazı üyeler parlamento binasına boya fırlatırken bir kısmı da Parlamento binasının dışındaki kaldırıma kendilerini yapıştırdı.

[Fotoğraf: Twitter/ @rebelsanimal]

Süt hayvancılığının iklim krizine neden olduğunu savunan grup üyeleri hükümetin bu konuda harakete geçmesi gerektiğini söyledi.

Aynı grup daha önce de Londra’daki bazı mağazalardaki sütleri yere dökerek protesto eylemi gerçekleştirmişti.