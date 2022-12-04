Noel sezonunda yapılabilecek grevler nedeniyle halkın işlerini kolaylaştırmak istediklerini söyleyen Zahawi, gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi.

Gerekirse, greve giden çalışanların yerine askeri personelin alınacağını belirten Zahawi, askerlerin ambulans kullanabileceğini ve İngiltere sınırlarında çalışabileceğini ifade etti.

Şu an ordu ile ilgili son kararın verilmediğini ancak bu önerinin, grevlerin devam etmesi durumunda mevcut seçeneklerden biri olduğunu aktaran Zahawi, "Aslında sendikalara vermek istediğimiz mesaj şu anın grev zamanı olmadığı. Şimdi, yeniden deneme ve müzakere etme zamanı. Böyle şeylerin olması halinde, hükümet için yapılacak en doğru şey acil durum planına sahip olmak." dedi.

İngiltere'de askeri personel, COVID-19 salgını esnasında da çeşitli görevlerde bulunmuştu.