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Dünya
TRT Haber 22.05.2024 19:25

İngiltere'de erken seçim kararı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kraldan parlamentonun feshini istediğini ve ülkede genel seçimin 4 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

İngiltere'de erken seçim kararı

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