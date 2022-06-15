İngiltere'deki doktorlar üzerinde yapılan ve Independent ile paylaşılan bir anket, NHS'nin kişisel ve kurumsal düzeyde karşılaşılan ırkçılık nedeniyle, etnik azınlık geçmişine sahip doktorların büyük bir göçle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Ankete katılan doktorların yaklaşık üçte biri, özellikle siyahların yüzde 42'si ve Asyalı doktorların yüzde 41'i ırk ayrımcılığı nedeniyle son iki yıl içinde NHS'den ayrılmayı düşündü veya zaten ayrıldı.

İngiltere'deki tüm doktorları temsil eden profesyonel bir dernek olan BMA, ülke genelinde doktorlardan ve tıp öğrencilerinden gelen 2 binden fazla yanıtla, bu anketin tıp mesleğinde ırkçılık deneyimini belgelemek için türünün en büyüklerinden biri olduğuna inanıyor.

BMA konsey başkanı Dr Chaand Nagpaul, “NHS, hastalar için bakım eşitliği ilkesi üzerine inşa edildi, ancak bu rapor, NHS'nin kendi doktorları için bu ilkede utanç verici bir şekilde başarısız olduğunu gösteriyor. Etnik azınlıklar, işyerinde endişe verici düzeyde haksız muamele ve ırk eşitsizliği bildiriyor" dedi.