Sağlık sistemi sürekli tartışmalı bir durum içinde olan İngiltere’de ortaya çıkan sağlık skandalı ülkeyi karıştırdı.

Independent gazetesinin yayınladığı rapora göre, ülkede bugüne kadar görülmüş en büyük kadın çocuk sağlığı skandalı ortaya çıktı.

Rapor, 2017 yılında hükümet tarafından hazırlatıldı.

Ortaya çıkan rapora göre, Kamu Hastaneleri olan Shrewsbury ve Telford devlet hastanelerinde, 1979 - 2017 yılları arasında en az 42 bebek ve 3 anne yanlış teşhis ve yetersiz bakımdan dolayı hayatlarını kaybetti.

Rapora göre doktor ve hemşirelerin standartların altında bakım yapması ölümlere yol açtı.

51 vakada beyin hasarı, beyin felci, 22 erken doğum, 17 doğum sonrası ölüm, 3 anne ölümü ve 47 yetersiz bakım vakası yaşandı.

Raporda ailelerin endişelerinin dikkate almadığı, tekrarlanan hatalar yapıldığı şikayetleri yer aldı.

Kaynak: TRT Haber