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İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.
İngiltere'de hastaneler ve huzurevlerinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 26 bin 97 olduğu açıklandı.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:32
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