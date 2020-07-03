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İngiltere'de Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 44 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 131'e yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 137 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 131'e çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 544 artarken, toplamda 284 bin 276 oldu.
İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünya genelinde de ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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