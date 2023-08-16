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Dünya
AA 16.08.2023 10:53

İngiltere'de "casusluk" şüphesiyle tutuklanan 3 Bulgar ülkelerinden yardım istemedi

İngiltere'de Rusya için casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 3 Bulgaristan vatandaşının ülkelerinden herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları bildirildi.

İngiltere'de "casusluk" şüphesiyle tutuklanan 3 Bulgar ülkelerinden yardım istemedi
[Fotograf: AA]

Bulgaristan'ın Londra Büyükelçisi Marin Raykov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) açıklamasında, 3 Bulgar vatandaşının şubatta gözaltına alındığını ancak olayın yeni açıklandığını anlattı.

Şüphelilerin Bulgaristan'dan herhangi bir yardım talebinde bulunmadıklarını belirten Raykov, bu gibi olaylarda yardım talebinin ilgili kişilerin isteğine bağlı olduğunu, böyle bir durumda Londra'daki Bulgar diplomatik temsilciliklerinin yetkisi kapsamında gerekeni yapacağını söyledi.

Uzun zamandır İngiltere'de yaşayan ve Rusya için casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklanan Bulgar vatandaşları Orlin Rusev, Biser Cambazov ve Katrin İvanov'un evlerinde yapılan aramada, 19 sahte belge ve bunların hazırlanmasında kullanılabilecek teçhizat bulunduğu açıklandı.

Bulgar savcılığı, üç zanlı ile ilgili soruşturma açtığını, onların faaliyetleri ile ilgili ihbarın araştırmacı gazetecilik alanında çalışan Bellingcat grubu üyesi gazeteci Hristo Grozev tarafından verildiğini belirtti.

Rusya ile ilgili haberlere ağırlık veren Grozev, Rusya'dan aldığı tehditler yüzünden ABD'de yaşıyor.

Bu arada Bulgaristan Ulusal Koruma Ajansı (NSO), isimlerini açıklamadığı 5 milletvekilinin Rusya kaynaklı güvenlik tehditleri yüzünden koruma altına alındığını bildirdi.

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