İngiltere'de Brexit için yeni oylama çağrısı

İngiltere'nin en büyük sendikalarından Genel İşçi Sendikası (GMB), referandum kampanyası sırasında seçmenlerin yanlış yönlendirildiğini belirterek, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) için yeni bir kamuoyu çağrısı yaptı.

600 bini aşkın üyesi bulunan GMB Sendikası, referandum kampanyası sırasında verilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Seçmenler, final Brexit anlaşmasını kabul edebilir ya da reddedebilir"

İngiliz halkının, ekonomik kaos çıkarmak için değil, AB'den ayrılmak için oy kullandığını belirten sendika, "Seçmenler, final Brexit anlaşmasını kabul edebilir ya da reddedebilir" dedi.

"Birlik üyeleri belirsizlikle karşı karşıya"

GMB Genel Sekreteri Tim Roache bir video açıklamasında, İngiliz hükümetinin henüz Avrupa Birliği (AB) ile bir anlaşma müzakere etmediği için, birlik üyelerinin imalat, perakende ve diğer sektörlerde belirsizlikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Ülkede çeşitli gruplar Brexit sürecini durdurmaya dönük kampanya yürütürken, bu kampanyalardan bazılarına Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros da mali destek veriyor.

Kaynak: ABC News