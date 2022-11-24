Ülke genelinde 150 üniversitede 70 binden fazla öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı greve, Ulusal Öğrenci Birliği de destek verdi.

Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Sendikası Genel Sekreteri Jo Grady, 2,5 milyon öğrencinin grevden etkilenebileceğini tahmin ettiklerini belirterek bunu "yüksek öğrenim tarihindeki en büyük grev eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Grady, üniversite personelinin enflasyon karşısında maaşların erimesi ve emeklilik kesintilerinden bıktığını vurgulayarak çalışanların endişeleri acilen ele alınmadığı takdirde gelecek yıl daha da büyük eylemlerin yapılabileceği uyarısında bulundu.

Üniversite çalışanlarının grevi, 25 ve 30 Kasım'da da devam edecek.

İskoçya'daki öğretmenler de greve katıldı

Söz konusu greve, maaş anlaşmazlığı nedeniyle İskoçya'daki öğretmenler de katıldı.

İskoçya'nın 1980'lerden bu yana ulusal çapta okullara yönelik ilk grevi, hemen hemen her ilk ve ortaokulun yanı sıra birçok anaokulundaki öğrenciyi etkiliyor.

Öğretmenleri temsil eden sendikalar, 22 Kasım Salı günü revize edilen maaş teklifini "aşağılayıcı" olduğu gerekçesiyle reddediyor.