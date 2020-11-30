İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, COVID-19 vaka oranlarına ve önlemlere ilişkin değerlendirme yaptı. Hancock, ülke genelinde toplu test uygulamasını genişlettiklerini ve bununla belirti göstermeyenleri de test ederek salgının bulaşma riskini azalttıklarını söyledi.

Liverpool'daki toplu test uygulamasının şehirdeki vaka oranlarını başarılı bir şekilde düşürdüğünü ve hükümetin bunu daha geniş bir alana yaymak istediğini anlatan Hancock, Noel tatili için evlerine dönecek üniversite öğrencilerine olabildiğince testleri ulaştırmak istediklerini söyledi.

Hancock, ülkedeki u​​​​lusal karantinayla vaka sayılarının yüzde 30 azaldığına dikkat çekerek, "Salgını tekrar kontrol altına aldık. Vaka sayıları hala on binlerin üzerinde ve hastanede yatan sayısı yüksek. İnsanların kontrolü bırakmaması gerekiyor” dedi.

Son 24 saatte 12 bin 330 yeni vaka

İngiltere'de son 24 saatte 205 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 58 bin 448'e ulaştı.

Son 24 saatte 12 bin 330 COVID-19 vakası tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 629 bin 657'ye yükseldi.