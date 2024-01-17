İngiltere Kralı Charles, prostat ameliyatı olacak

Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtildi.

Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedildi.

Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.