Puslu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2024 22:38

İngiltere Kralı Charles, prostat ameliyatı olacak

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle gelecek hafta hastanede tedavi göreceği bildirildi.

İngiltere Kralı Charles, prostat ameliyatı olacak
[Fotograf: Reuters]

Buchingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle tedavi göreceği belirtildi.

Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve düzeltici bir prosedür için gelecek hafta tedavi için hastaneye gideceği kaydedildi.

Ayrıca, Kral'ın halkla buluşmalarının kısa bir iyileşme dönemi nedeniyle erteleneceği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Nijerya'daki patlamada 2 kişi öldü, 77 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:46
DSÖ: Sağlık alanında ChatGPT gibi uygulamaların kullanımında dikkatli olunmalı
23:42
Grönland saatte 30 milyon ton buz kaybediyor
23:56
Almanya'da camilere tehdit mektupları gönderilmeye devam ediliyor
23:11
TİKA, Gambiya'da kanser tarama ve tanı laboratuvarı açtı
23:09
DSÖ yetkilisi Casey: Gazze'de hastanelerin amaç dışı kullanıldığına dair delil görmedim
23:03
İsrail Genelkurmay Başkanı: Kuzeyde savaş ihtimali eskisinden yüksek
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
İlk Türk astronota 'yerli ve milli uzay kıyafeti'
İlk Türk astronota 'yerli ve milli uzay kıyafeti'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ