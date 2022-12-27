İngiltere, halkı daha az elektrik tüketmeye çağıran kampanyayı konuşuyor.

Bu kez 30 saniyelik bir televizyon reklamı ile 30 saniyede nasıl tasarruf edileceğini anlatıyor.

Peki, tavsiyeler neler?

Işıkları kapatmak, geceleri perdeleri örterek odadaki ısı kaybını önlemek, çamaşır makinesini düşük sıcaklıkta çalıştırmak...

Tüm bunları yapmak için 30 saniye ayırmanın yeterli olduğu vurgulanıyor.

Hükümet, reklamla ülkenin enerji krizini aşmak için halkın daha aktif katılımını hedefliyor.

Farkındalık kampanyasına destek verenler olduğu kadar, eleştirenler de var.

Eleştirilerin başında, hükümetin tasarruf tedbileri için geç kaldığı geliyor.

İngiliz hükümeti kampanyayı Ekim ayında hazırlamış; ancak dönemin başbakanı Liz Truss onaylamamıştı.