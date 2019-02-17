İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Şarku’l Avsat gazetesine verdiği röportajda, Suriye ile ilgili soruları da yanıtladı.

"Bazı Arap ülkeleri Şam’daki elçiliklerini açtı. Londra böyle bir şey düşünüyor mu?" sorusuna Hunt, “Her ülkenin böyle bir karar verme seçeneği vardır. Bunu anlıyoruz. Ancak Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma gibi bir planımız yok” cevabını verdi.

Beşşar Esed’in kısa vadede ve daha da uzun bir süre iktidarda kalacağını dile getiren Hunt, Rusya’nın Suriyelilere nasıl uygulanabilir bir çözüm sunacağını ve Suriye'ye nasıl barış ve istikrar getireceğini göstermesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Şarku’l Avsat