İran'ın Irak'taki Amerikan hedeflerini füzelerle vurduğu saatlerde Tahran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağına dair sorular hala yanıt bekliyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, 176 kişinin öldüğü Boeing 737 tipi uçağın düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Johnson, "Bilgiler Ukrayna uçağının İran'dan fırlatılan füze tarafından düşürüldüğünü gösteriyor. Bu kasıtsız olmuş olabilir." dedi.

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının vurulmadığına dair ellerinde ikna edici deliller bulunduğunu ve bunları paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber