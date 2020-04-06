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İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs kaptıktan 10 gün sonra hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.
İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesi sürüyor. 5 bin 370'den fazla kişinin salgında can verdiği ülkede vaka sayısı 47 bin 800'ün üzerinde.
Testi pozitif çıktığı için 10 gündür evinde karantina altında tutulan Başbakan Boris Johnson, yüksek ateş ve öksürüğü geçmeyince hastanede tedavi altına alındı.
Semptomları atlatamayan Johnson yoğun bakıma alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 22:24
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