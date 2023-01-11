Polis, paketin sınır görevlileri tarafından 29 Aralık'ta yapılan rutin arama sırasında bulunduğunu bildirdi.

Haberi paylaşan The Sun, paketin Pakistan'dan çıktığını ve Umman üzerinden İngiltere'ye geldiğini duyurdu.

Polis sorumlusu Richard Smith, hurda metalde tespit edilen uranyumun az miktarda olduğunu ve halk için tehdit arz etmediğini açıkladı.

Smith, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.