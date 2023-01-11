Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 08:14Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İngiliz polisi havalimanındaki uranyumlu paketi soruşturuyor
[Fotoğraf: Getty Images]
İngiliz polisi, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda bulunan, uranyum içeren paket hakkında soruşturma başlattı.
Polis, paketin sınır görevlileri tarafından 29 Aralık'ta yapılan rutin arama sırasında bulunduğunu bildirdi.
Haberi paylaşan The Sun, paketin Pakistan'dan çıktığını ve Umman üzerinden İngiltere'ye geldiğini duyurdu.
Polis sorumlusu Richard Smith, hurda metalde tespit edilen uranyumun az miktarda olduğunu ve halk için tehdit arz etmediğini açıkladı.
Smith, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Etiketler: İngiltere
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