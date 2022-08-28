Bir İngiliz Güney İngiltere’de yer alan Seaford sahil kasabasının açıklarındaki kayalıkların dibindeki bir borudan gelen koyu renkli tabakayı kayda aldı.

Videoyu çeken kişi Seaford'da denize atık pompalandığını söylerken birkaç gün önce bölgede birçok insanın yüzdüğünü söyledi.



İngiltere Brexıt sonrası AB çevre kurallarına tabi değil



İngiltere, Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra artık AB çevre kurallarına tabi olmadığını ve ihtiyaca göre su kalitesi standartlarını düşürmeyi seçebilceğini açıklamıştı.



İngiliz su arıtma tesisleri, şiddetli yağış ve sel riski altında kalırlarsa, kanalizasyonu geçici olarak denizlere ve nehirlere boşaltabileceğini duyurmuştu.

